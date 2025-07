Sul Lago Maggiore arrivano le notti in rosa di Arona

Dal 17 al 20 luglio Arona si colora di Rosa per celebrare l'estate con quattro serate di festa, con musica e djset dalle ore 21,30, nei locali sul lungolago e in piazza del Popolo. Il programma: giovedì 17, alle 21,30, musica dal vivo con "Half Blood" in piazza del Popolo; venerdì 18. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sabato 19 Luglio ci vediamo ad Arona per la Notte Rosa in piazza del popolo. Riuscirà questa mia Fan a prenotare una Camera con questo Nome e Cognome #robertoferrari #radiodeejay #ciaobelli #arona #lagomaggiore Vai su Facebook

Ad Arona torna "Lumina", lo spettacolo dei fuochi d'artificio musicali sul lago - L'appuntamento con "Lumina" è sul lungolago, dove dalle 22,30 partirà lo spettacolo piromusicale. Si legge su novaratoday.it