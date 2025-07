Tempo di lettura: < 1 minuto Varie fratture alla zampe che rendono non più rinviabile l’operazione per il cane di quartiere Pippo. Una città intera con il fiato in sospeso dove l’investimento nel cagnolone più amato dagli avellinesi, in cura da alcuni giorni presso la clinica veterinaria CMC L’L’ultimo aggiornamento da parte della volontaria Teresa Testa: “Sappiamo quanto vogliate bene al nostro PIPPO e quanto sia forte il desiderio di vederlo in questi momenti difficili. Tuttavia, v i chiediamo con il cuore di non recarvi in clinica per visitarlo. Pippo ha bisogno di riposo, cure continue e di un ambiente il più possibile tranquillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pippo deve operarsi alle zampe: programmato l’intervento