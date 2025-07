È ufficiale | i Google Pixel 10 arriveranno il 20 agosto 2025

Google ha ufficializzato la data dell'evento "Made by Google '25" con cui verranno ufficializzati i Google Pixel 10: ecco tutti i dettagli. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - È ufficiale: i Google Pixel 10 arriveranno il 20 agosto 2025

In questa notizia si parla di: google - pixel - ufficiale - arriveranno

Il Google Pixel 9 Pro è in offerta al prezzo più basso su Amazon - Se hai mai desiderato uno smartphone con Android così come l'ha pensato davvero Google, l'eccellente Pixel 9 Pro è ora disponibile al suo prezzo più basso su Amazon.

Samsung Galaxy A56 vs Google Pixel 9a: il nostro confronto (video) - Il nostro confronto tra i due smartphone di fascia media più attesi di quest'anno: Samsung Galaxy A56 e Google Pixel 9a L'articolo Samsung Galaxy A56 vs Google Pixel 9a: il nostro confronto (video) proviene da TuttoAndroid.

Le foto dei Pixel rovinate dall’elaborazione di Google: utenti in protesta - Il troppo storpia e vale anche per Google: gli utenti Pixel lamentano un intervento eccessivo dell'elaborazione software sulle foto.

Arriva la “conferma”: i Google Pixel 10 verranno presentati quest’estate; Con Pixel 10 arriveranno anche nuove cuffie e caricatori Google; Android 16 è qui, per ora solo sui Pixel. Ma alcune novità importanti arriveranno solo prossimamente.

Google Pixel 10 Pro Fold, spuntano online le specifiche tecniche - Oltre ai nuovi Pixel 10, 10 Pro e 10 Pro XL, gli utenti si chiedono come sarà il foldable che arriverà. Segnala tecnoandroid.it

Google Pixel 10: nessun aumento di prezzo negli USA, e in Europa? - Si avvicina il lancio dei nuovi Google Pixel 10: buone notizie per gli USA circa i prezzi, per cui vediamo cosa potrebbe succedere in Europa. Si legge su msn.com