Il Napoli presenta la nuova maglia | Napoli è viva Ancora

Il Napoli ha svelato la nuova maglia ufficiale per la stagione 20252026. Leggi anche: Napoli, ufficializzate le cinque amichevoli in ritiro: Arezzo, Catanzaro, Stade Brestois, Girona, Olympiakos Il kit Home del Napoli sfoggia un elegante colletto a V e il tricolore al centro del petto. Ecco la descrizione ufficiale: “Dal brand EA7 by Giorgio Armani Group. La maglia gara home della Ssc Napoli per la stagione 20252026 è un elegante omaggio alla tradizione azzurra, rivisitata con uno stile moderno e dettagli curati che ne esaltano il prestigio, impreziosita dallo scudetto tricolore al centro del petto, simbolo del titolo di Campioni d’Italia conquistato nella stagione 20242025. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli presenta la nuova maglia: “Napoli è viva. Ancora”

Napoli, Giuli al Comicon con il figlio che indossa la maglia di Maradona - Il ministro della cultura Alessandro Giuli, accompagnato da moglie e figli, ha visitato il Comicon di Napoli festival internazionale della cultura pop alla Mostra d’Oltremare.

Raspadori lancia il Napoli verso lo scudetto ma… A gennaio avrebbe potuto vestire la maglia della Juve? Il clamoroso retroscena sull’attaccante - di Redazione JuventusNews24 Raspadori lancia il Napoli verso lo scudetto ma… Il retroscena sull’attaccante che era stato accostato alla Juve.

Giro d’Italia 2025: maxi caduta e ritiri. Groves vince la tappa di Napoli. Pedersen resta maglia rosa - Maxi caduta prima dell'arrivo della sesta tappa del giro d'Italia 2025 sul lungomare di Napoli. Vince Kaden Groves la Potenza - Napoli di 227 chilometri.

NAPOLI È OVUNQUE! Compare una maglia azzurra a Wimbledon durante la sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner Vai su Facebook

Napoli, presentate le maglie Home e Away 2025/2026

VIDEO + FOTO SSCN - "Napoli è viva, ancora", la SSC Napoli presenta il nuovo kit Home & Away 2025-2026 - La SSC Napoli è lieta di presentare le divise home e away 2025/26, nel solco di un percorso che lega sempre di più l'identità del Club Campione d'Italia alle radici culturali della sua città. Riporta napolimagazine.com