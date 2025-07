Lauree facili alla Link Campus | condannati Vincenzo Scotti e il vertice dell’ateneo Esami falsi per i poliziotti

Cinque anni e sei mesi a Vincenzo Scotti, ex ministro e presidente della Link Campus University. Stessa pena per il direttore generale Pasquale Russo e il rettore Claudio Roveda. Cinque anni e due mesi al docente Stefano Mustica. È la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Firenze condanna il vertice dell’ateneo privato finito al centro di un’inchiesta per un sistema fraudolento che – secondo i giudici – permetteva a decine di studenti, in gran parte agenti di polizia iscritti tramite il sindacato Siulp, di ottenere la laurea senza sostenere esami. La Corte ha inflitto 3 anni e 1 mese ad Andrea Pisaniello e 2 anni e 2 mesi ciascuno ad Alessandro Pisaniello e a Felice Romano, segretario nazionale del Siulp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

