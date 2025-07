The Sentinel | la spiegazione del finale del film

The Sentinel, diretto da Clark Johnson nel 2006, è un thriller politico che intreccia le dinamiche del poliziesco con le atmosfere tese del film di spionaggio. Ambientato nei meandri del Secret Service americano, il film racconta un complotto per assassinare il Presidente degli Stati Uniti, visto attraverso gli occhi di un agente veterano accusato ingiustamente di tradimento. Protagonista è Michael Douglas, affiancato da Kiefer Sutherland ed Eva Longoria, in un racconto denso di sospetti, indagini interne e paranoie istituzionali. L’atmosfera è quella tipica del thriller d’ufficio in cui la fiducia tra colleghi è messa costantemente in discussione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

