Save the Children partner benefico del Giffoni Film Festival 2025

Anche quest'anno Save the Children, l'Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, è Charity Partner del Giffoni Film Festival, con un programma ricco di attività pensate per stimolare la riflessione e la partecipazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Save the children, come amica delle mamme Toscana terza in Italia - Firenze, 6 maggio 2025 - Anche quest'anno tra le regioni più "amiche delle mamme", la Toscana si conferma al terzo posto dell'indice generale nella ricerca svolta da Save the Children, dopo la Provincia autonoma di Bolzano (117,877) e l'Emilia-Romagna (110,981).

L'ultimo rapporto di Save the Children rivela come le donne italiane siano costrette a difficili equilibrismi tra lavoro, famiglia e aspirazioni personali in un sistema che le penalizza - S ospesa nel vuoto e, sotto di lei, nessuna rete di protezione. Un passo falso, e tutto potrebbe crollare.

“In Italia le madri sono sempre più sole e penalizzate sul lavoro”. Save the Children lancia l’allarme - In Italia, il 2024 ha registrato un nuovo record negativo delle nascite con soli 370.000 nuovi nati, una flessione del 2,6% rispetto all’anno precedente.

