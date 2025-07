Incidente sull' autostrada A1 tra Firenzuola e Badia morta anche la bimba di 4 anni che era rimasta ferita

Non ce l'ha fatta Summer, la quarta vittima del grave incidente sulla A1. La madre, che era alla guida dell'auto, resta in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incidente sull'autostrada A1 tra Firenzuola e Badia, morta anche la bimba di 4 anni che era rimasta ferita

In questa notizia si parla di: incidente - autostrada - firenzuola - badia

#NEWS - Tre uomini morti e gravemente ferite una donna e una bambina in un tragico #incidente tra camion e auto con cinque persone a bordo. Lo scontro è avvenuto sull'#autostrada A1 nella galleria di #Base, tra #Firenzuola e #Badia, nel comune di #Bar Vai su X

Grave incidente avvenuto in galleria di base sulla A1 Direttissima, direzione nord. Intervento del sistema regionale di emergenza sanitaria e Vigili del Fuoco per liberare 5 persone da un’auto. Attivati i nostri elisoccorso della Regione Toscana Pegaso 1 e Pe Vai su Facebook

