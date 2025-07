futuri allenatori la figc pubblica la lista degli ammessi al corso uefa b tra i partecipanti anche tre ex inter

La FIGC ha reso nota la lista degli allenatori ammessi al corso UEFA B, con numerosi ex calciatori noti del panorama calcistico italiano. La FIGC ha recentemente pubblicato la lista degli allenatori ammessi al corso UEFA B, uno dei principali corsi di abilitazione per diventare allenatori professionisti in Italia. Tra i partecipanti, spiccano diversi nomi noti del calcio italiano, tra cui diversi ex giocatori di spicco, tra cui alcuni ex interisti. Tra i calciatori più celebri presenti, ci sono Antonio Candreva, Joel Obi e Marco Benassi, che hanno deciso di intraprendere la carriera di allenatori, seguiti da altri ex professionisti che hanno dato un contributo significativo nel calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

