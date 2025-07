Garlasco il genetista Capra analizza le prove | nuove prospettive e limiti scientifici

Nel contesto del caso di Garlasco, il genetista Marzio Capra, consulente della famiglia di Chiara Poggi, ha fornito un'analisi dettagliata riguardo alla traccia di DNA identificata sulla garza impiegata per il prelievo di materiale genetico dalla bocca della vittima. Capra ha sottolineato che, contrariamente a quanto talvolta riportato, su questa garza non è stato rilevato alcun profilo completo di DNA, come dimostrato dalla documentazione scientifica presentata. La questione del DNA sulla garza è diventata centrale nella nuova fase delle indagini, poiché la Procura di Pavia ha chiesto ulteriori approfondimenti.

Perquisizioni a Garlasco: chi sono Roberto Freddi e Mattia Capra, gli amici (non indagati) di Andrea Sempio - Le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, per il cui omicidio è stato condannato in via definitiva a 16 anni l'allora fidanzato Alberto Stasi, ripartono con le perquisizioni a casa del nuovo indagato Andrea Sempio, 37 anni, a Voghera e quella dei suoi genitori che vivono a Garlasco, dove la vittima fu uccisa quasi 18 anni fa.

Garlasco, Mattia Capra e Roberto Freddi: chi sono i migliori amici di Andrea Sempio perquisiti oggi. I messaggi la mattina del delitto, l'alibi traballante - Mattia Capra e Roberto Freddi erano i migliori amici di Andrea Sempio e tutti e tre all?epoca frequentavano Marco Poggi, il fratello di Chiara.

Caso Garlasco, genetista Capra frena: “Con metodo pm si riapre tutto, anche delitto di Yara” - (Adnkronos) – La scienza entra in modo sempre più prepotente nelle indagini e le ultime svolte sul caso di Garlasco, ma il genetista Marzio Capra invita alla prudenza.

Sul tampone orale di Chiara Poggi, mai analizzato in 18 anni, i periti incaricati dal Tribunale di Pavia hanno trovato materiale genetico «Y» appartenente ad un uomo non ancora identificato. Un profilo di Dna che ora verrà «amplificato» dalla genetista Denise Vai su Facebook

Caso Garlasco, consulente Poggi: "Sulla garza nessun profilo completo di Dna" - Il genetista Capra all'Adnkronos: "La caccia all'ignoto in questo caso non può ricordare quanto accaduto per l'omicidio di Yara Gambirasio" Sulla garza utilizzata per prelevare il materiale genetico n ... Si legge su msn.com

Te Kohuru a Garlasco, Ko te Whakakinotanga e whakapaetia ana: Ko Capra Tohunga Ira ka Whakahoahohia te Atarangi o Nga Kore I mohiotia 3 - Nuove analisi rilanciano il delitto di Garlasco, con il genetista Capra che parla di possibile contaminazione nel delitto. Lo riporta notizie.it