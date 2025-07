Milan Games Week & Cartoomics 2025 | rinnovata la partnertship con Radiomediaset

Milan Games Week & Cartoomics rinnova la proficua collaborazione con RadioMediaset in virtù della quale Digitalia ’08 includerà MGWCMX – il festival di riferimento per la cultura pop e geek in Italia – nel proprio portafoglio di offerta commerciale per affiancare, all’efficacia dei propri mezzi on-air e digital, anche un presidio on-field di grande valore. Una partnership che consolida il ruolo dell’evento, ideato e sviluppato da Fiera Milano e Fandango Club, come piattaforma di riferimento per i brand che vogliono connettersi con un pubblico giovane, urbano e sempre più immerso nell’on-life. Dichiarazione “ Questa collaborazione rappresenta un tassello fondamentale per Milan Games Week & Cartoomics: un’iniziativa che aggiunge valore a un evento capace di coinvolgere un numero di visitatori in costante crescita. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Milan Games Week & Cartoomics 2025: rinnovata la partnertship con Radiomediaset

