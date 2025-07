La rete di fiancheggiatori del boss Messina Denaro condannati anche i figli del suo autista

Sei anni di carcere ciascuno per favoreggiamento aggravato ai figli dell'autista del boss Matteo Messina Denaro. Lo ha deciso il tribunale di Marsala che ha condannato i fratelli Antonino e Vincenzo Luppino, di 42 e 37 anni e di Campobello di Mazara. Â La Procura, rappresentata dal sostituto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

La nuova mafia a tre teste. Il ruolo di Errante Parrino: "Era il punto di raccordo col boss Messina Denaro" - "Quanto ai gravi indizi di partecipazione, con ruolo apicale, al reato associativo del ricorrente, il Tribunale del riesame ha chiarito – con motivazione scevra da fratture razionali – le ragioni per le quali ha ritenuto che Errante Parrino, già condannato nel 1997 per aver fatto parte dell’associazione per delinquere denominata Cosa nostra e di un’associazione volta al narcotraffico, aveva svolto il ruolo di raccordo tra il sistema mafioso lombardo e Matteo Messina Denaro, latitante fino al 2023".

La latitanza di Messina Denaro, arrestato un avvocato massone: “Nei pizzini del boss era Solimano” - Ai domiciliari è finito Antonio Messina, 78 anni: secondo la procura di Palermo e i carabinieri del Ros avrebbe finanziato il clan.

Hydra, la nuova mafia a tre teste fra Milano e Varese, ecco chi è il boss Errante Parrino: “Punto di raccordo col boss Messina Denaro” - Milano, 28 aprile 2025 – “Quanto ai gravi indizi di partecipazione, con ruolo apicale, al reato associativo del ricorrente, il Tribunale del riesame ha chiarito – con motivazione scevra da fratture razionali – le ragioni per le quali ha ritenuto che Errante Parrino, già condannato nel 1997 per aver fatto parte dell’associazione per delinquere denominata Cosa nostra e di un’associazione volta al narcotraffico, aveva svolto il ruolo di raccordo tra il sistema mafioso lombardo e Matteo Messina Denaro, latitante fino al 2023”.

"Quella porta lì è chiusa, mi racconti cosa succedeva lì?" "Lì si riuniva la cupola, venivano tutt: Brusca, Riina, Bagarellla, Messina Denaro, I Graviano. La strage di Capaci è stata decisa qui " Tutta la verità del boss di mafia Santino Di Matteo in diretta stasera

Tribunale di Marsala, condannati a sei anni i figli dell’autista di Messina Denaro: avrebbero protetto la latitanza del boss - I fratelli Antonino e Vincenzo Luppino, figli dell'autista del boss Matteo Messina Denaro, erano sotto processo con l'accusa di avere fatto parte della rete che per lungo tempo ha favorito la latitanz ... ilsicilia.it scrive

Condannati a 6 anni i figli dell'autista di Messina Denaro - Il tribunale di Marsala ha condannato per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena, a sei anni di carcere ciascuno, i fratelli Antonino e Vincenzo Luppino, rispettivamente di 42 e ... Lo riporta ansa.it