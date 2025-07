Nel 2025 cresce la fiducia degli italiani nell’Intelligenza Artificiale ma la competenza resta ferma | aumentano gli utenti ma solo il 7% si dichiara esperto

Il Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA “L'Intelligenza Artificiale in Italia. Come sta cambiando la nostra società ”, presentato al Senato e realizzato dall’Istituto Piepoli, fotografa un’Italia sempre più ottimista verso il futuro dell’Intelligenza Artificiale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole - L’ Intelligenza Artificiale (IA) entra in classe a Pechino. E lo fa già sui banchi delle scuole elementari.

Barreca “Con intelligenza artificiale turismo sempre più personalizzato” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il turismo vale quasi il 14% del Pil nazionale e genera quasi 232 miliardi di euro annuali, con una crescita costante, è un’industria che continua a contribuire al benessere del Paese a livello sociale, economico e occupazionale”.

Antonio Bana alla guida del Comitato Etico dell’Ente Nazionale Intelligenza Artificiale - L’Avvocato Antonio Bana  è stato scelto quale Presidente del Comitato Etico dell’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale  (ENIA), organo chiamato a orientare e interrogare le scelte strategiche e operative dell’Ente alla luce dei principi fondativi di dignità umana, giustizia sociale,  libertà  e responsabilità collettiva.

L'Intelligenza Artificiale in Italia. Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA, il 77% usa l’IA, ma solo il 7% la conosce bene - La ricerca, presentata al Senato, ha analizzato l’evoluzione del rapporto tra gli italiani e l’IA, il 67% degli individui ritiene che la propria sicurezza informatica possa essere minacciata dagli usi ... Segnala msn.com

Italiani più ottimisti sull’IA, ma solo il 7% la conosce bene - Il 21% degli italiani si ritiene molto ottimista nei confronti degli sviluppi dell’intelligenza artificiale, un dato in salita rispetto al 16% del 2024. msn.com scrive