Ibrahimovic contro Fifa 21, chi ha ragione? (Di giovedì 26 novembre 2020) (Foto: Ea)Il caso che vede Zlatan Ibrahimovic contro Fifa 21 (e dunque Ea) potrebbe creare un pericoloso precedente per gli sviluppatori di videogiochi di simulazione sportiva. Il campione svedese in forza al Milan, assieme al proprio procuratore Mino Raiola, si è infatti esposto in modo diretto contro l'uso del proprio nome e volto nel nuovo capitolo della celebre franchigia. Ibra ha aveva pubblicato su Twitter un attacco diretto a Ea chiedendo chi avesse dato loro il permesso di utilizzare la propria immagine e il nome e non aveva certo esitato a puntare il dito: "Non sapevo di esserne membro – ha scritto lo svedese – e, nel caso lo fossi, mi avranno inserito con qualche strategemma e senza il mio consenso. Sicuramente non ho mai concesso a Fifa e a FifPro il permesso di fare soldi ...

