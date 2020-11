I numeri calano ancora. Lombardia e Piemonte verso l'uscita dal tunnel (Di giovedì 26 novembre 2020) Alberto Giannoni I contagi diminuiscono, a giorni il passaggio alla zona arancione. Spera anche la Toscana La pressione sugli ospedali scende, il contagio frena e la Lombardia comincia a vedere l'uscita del tunnel: il probabile passaggio a zona arancione. Ma la stessa aspirazione è condivisa anche da altre due Regioni sottoposte al livello massimo di restrizioni: il Piemonte e la Toscana. Da qui a pochi giorni, in un bel pezzo d'Italia potrebbero tornare a scuola tutti i ragazzi delle scuole medie e potrebbero riaprire negozi e centri estetici, mentre i cittadini sarebbero liberi di spostarsi all'interno del proprio Comune senza autocertificazione. A giustificare questo parziale ritorno alla normalità, un quadro epidemiologico e sanitario che sta chiaramente migliorando. In Lombardia ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) Alberto Giannoni I contagi diminuiscono, a giorni il passaggio alla zona arancione. Spera anche la Toscana La pressione sugli ospedali scende, il contagio frena e lacomincia a vedere l'del: il probabile passaggio a zona arancione. Ma la stessa aspirazione è condivisa anche da altre due Regioni sottoposte al livello massimo di restrizioni: ile la Toscana. Da qui a pochi giorni, in un bel pezzo d'Italia potrebbero tornare a scuola tutti i ragazzi delle scuole medie e potrebbero riaprire negozi e centri estetici, mentre i cittadini sarebbero liberi di spostarsi all'interno del proprio Comune senza autocertificazione. A giustificare questo parziale ritorno alla normalità, un quadro epidemiologico e sanitario che sta chiaramente migliorando. In...

