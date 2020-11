Detto Fatto, parla Emily Angelillo: “Sono stata violentata dalle donne. Voleva essere una risata in un momento difficile” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Era un copione”. Emily Angelillo, la protagonista del tutorial su “come fare la spesa in modo seducente sui tacchi”, andato in onda su Rai 2 nella puntata di Detto Fatto di martedì 24 novembre, rompe il silenzio e, all’indomani delle polemiche e delle prese di distanza dei vertici Rai, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti in un’intervista a Fanpage, replicando alle accuse che le sono state mosse nelle ultime ore. Emily Angelillo ha definito la giornata di ieri “la più triste della sua vita”: “Voleva essere una risata in un momento difficile. Da tutto ciò si è scaturito un polverone, la cosa più brutta è proprio stata come è venuta fuori la mia persona”, ha Detto. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) “Era un copione”., la protagonista del tutorial su “come fare la spesa in modo seducente sui tacchi”, andato in onda su Rai 2 nella puntata didi martedì 24 novembre, rompe il silenzio e, all’indomani delle polemiche e delle prese di distanza dei vertici Rai, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti in un’intervista a Fanpage, replicando alle accuse che le sono state mosse nelle ultime ore.ha definito la giornata di ieri “la più triste della sua vita”: “unain undifficile. Da tutto ciò si è scaturito un polverone, la cosa più brutta è propriocome è venuta fuori la mia persona”, ha. La ...

