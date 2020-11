Dance Monkey: conoscete la storia della cantante Tones and I? (Di giovedì 26 novembre 2020) Il brano più cercato di sempre su Shazam con 36,6 milioni di ricerche è “Dance Monkey” di Tones and I. conoscete la storia della cantante? “Dance Monkey” è la canzone più cercata di sempre su Shazam con oltre 36,6 milioni di ricerche ed è il singolo più venduto del 2019 a livello globale secondo l’International Federation of Phonographic Industry. Ma sapete la storia che c’è dietro la cantante Tones and I? Tones and I, preudonimo di Toni Elizabeth Watson, si comprò un van e si prese due settimane di ferie perchè non era sicura che ciò che stava per fare avrebbe funzionato. È partita come musicista di strada e fu notata da Jackson Walkden-Brown un avvocato, professore ... Leggi su zon (Di giovedì 26 novembre 2020) Il brano più cercato di sempre su Shazam con 36,6 milioni di ricerche è “” diand I.la? “” è la canzone più cercata di sempre su Shazam con oltre 36,6 milioni di ricerche ed è il singolo più venduto del 2019 a livello globale secondo l’International Federation of Phonographic Industry. Ma sapete lache c’è dietro laand I?and I, preudonimo di Toni Elizabeth Watson, si comprò un van e si prese due settimane di ferie perchè non era sicura che ciò che stava per fare avrebbe funzionato. È partita come musicista di strada e fu notata da Jackson Walkden-Brown un avvocato, professore ...

Recentemente la nota applicazione ha superato i 200 milioni di utenti attivi al mese e ha rilasciato una playlist in esclusiva su Apple Music, intitolata Top 100 Shazams of All Time: si tratta di una ...

Recentemente la nota applicazione ha superato i 200 milioni di utenti attivi al mese e ha rilasciato una playlist in esclusiva su Apple Music, intitolata Top 100 Shazams of All Time: si tratta di una ... Shazam svela la classifica dei 100 brani più cercati di sempre: in vetta Tones and I con la sua Dance Monkey Con oltre 36,6 milioni di ricerche è ‘Dance Monkey’ di Tones and I la canzone più cercat ...