Brexit: attore (non inglese) cercasi per ruolo principe William in biopic Diana (Di giovedì 26 novembre 2020) Londra, 26 nov. - (Adnkronos) - Dovrà recitare la parte del futuro re d'Inghilterra, ma per ottenerla è richiesta una condizione essenziale: che non sia un cittadino britannico. E' quasi paradossale - ma motivata dalla Brexit - la condizione posta da una grande produzione cinematografica che si appresta a girare un nuovo 'biopic' su Lady D: per il ruolo del giovanissimo William sono ammesse candidature soltanto di ragazzi fra i 9 e 12 anni in possesso del passaporto di un paese Ue, mentre quelli con documenti britannici sono automaticamente esclusi. Lo rivela il 'Guardian' riportando l'annuncio di Amy Hubbard, la responsabile del casting di 'Spencer', il film sulla vita di Diana che il regista Pablo Larraìn (già autore del biopic 'Jackie') si appresta a girare a gennaio, in Germania.

