Audi e-tron FE07, svelata la monoposto vincente della Formula E (Di giovedì 26 novembre 2020) Il team Audi di Formula E ha presentato la nuova monoposto FE07 che ha tutte le carte in regola per sbaragliare la concorrenza. In vista dei test pre-stagionali di Formula E, andiamo a scoprire le caratteristiche di un' Audi a dir poco vincente! Nella stagione 7, la monoposto elettrica sarà guidata da Lucas Di Grassi e dal tre volte campione DTM René Rast. Audi e-tron FE07, un powertrain tutto nuovo A partire con l'imminente inizio della Season 7, la Formula E diventerà ufficialmente un campionato del mondo ed ...

