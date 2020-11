5 film e documentari per ricordare Diego Armando Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) La notizia della morte del campione argentino Diego Armando Maradona ha lasciato sconvolto il mondo intero. Anche chi non è esattamente appassionato di calcio ha dovuto fermarsi a riflettere sul lascito inconfutabile (e controverso) che un talento calcistico ma soprattutto una personalità complicata come la sua ha lasciato nella cultura degli ultimi decenni. Perché Maradona non è solo considerato il miglior calciatore di tutti i tempi, ma anche una figura che ha attraversato la nostra epoca facendo deflagrare ogni possibile racconto e immaginario. Non è un caso che siano molti i film e i documentari, e di recente anche le serie, che abbiano tentato di raccontarcelo abbracciandone la carriera insuperabile ma anche la vita sempre lanciata verso il limite. 1. Maradona by ... Leggi su wired (Di giovedì 26 novembre 2020) La notizia della morte del campione argentinoha lasciato sconvolto il mondo intero. Anche chi non è esattamente appassionato di calcio ha dovuto fermarsi a riflettere sul lascito inconfutabile (e controverso) che un talento calcistico ma soprattutto una personalità complicata come la sua ha lasciato nella cultura degli ultimi decenni. Perchénon è solo considerato il miglior calciatore di tutti i tempi, ma anche una figura che ha attraversato la nostra epoca facendo deflagrare ogni possibile racconto e immaginario. Non è un caso che siano molti ie i, e di recente anche le serie, che abbiano tentato di raccontarcelo abbracciandone la carriera insuperabile ma anche la vita sempre lanciata verso il limite. 1.by ...

