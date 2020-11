' Questa emergenza ha incrementato i casi di violenza domestica'

(Di mercoledì 25 novembre 2020) di viola pieroni Questo novembre si è colorato di arancione grazie al lavoro della commissione pari opportunità del comune di Barga, che si è impegnata per sensibilizzare la comunità in prospettiva ...

AzzolinaLucia : Oggi pomeriggio ho incontrato al @MIsocialTW David Lazzari, Presidente dell'Ordine degli Psicologi. Da mesi lavoria… - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre L'emergenza sanitaria della seconda ondata di #Covid19 ha travolto anche… - stanzaselvaggia : Oggi pomeriggio a Bergamo usciva il “Monopoly Bergamo” per il rilancio della città dopo l’emergenza Covid. Questa è… - Fipsas1942 : CONSIGLIAMO A TUTTI I #PESCATORI, per gli spostamenti nelle zone?? e ??, di stampare questa lettera ??… - forestale82 : RT @AzzolinaLucia: Oggi pomeriggio ho incontrato al @MIsocialTW David Lazzari, Presidente dell'Ordine degli Psicologi. Da mesi lavoriamo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa emergenza

La Stampa

vicopisano Covid-19 e solidarietà: mille euro donati da Mukwano Onlus a Sos Spesa, a persone e famiglie in difficoltà del Comune di Vicopisano. “Sos Spesa” prevede l’elargizione di generi alimentari e ...Anche in piena fase di emergenza sanitaria, con le attività didattiche in gran parte erogate tramite piattaforme online, si conferma il trend già registrato negli scorsi anni. Per il Rettore Del Zompo ...