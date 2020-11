Palermo-Turris, Pandolfi: “La testata di Di Nunzio? Ecco come sono andate le cose. Il gol…” (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Turris espugna il “Barbera”.Pomeriggio di festa per la Turris che, questo pomeriggio, conquista una vittoria storica contro il Palermo decisa dalla rete di Pandolfi, che firma il blitz campano al “ Barbera”. Un match analizzato nella consueta conferenza stampa dall'attaccante della compagine di Torre Annunziata, Luca Pandolfi, soffermatosi sulla querelle in campo avvenuta con il compagno di squadra Di Nunzio.“Non è successo nulla. Francesco (Di Nunzio, ndr) ha cercato solo di spronarmi perché mi vuole bene ed infatti è arrivato il risultato. Siamo molto contenti ed il nostro viaggio di ritorno dalla Sicilia sarà sicuramente allegro. Dedico questo gol alla mia famiglia, a mia moglie, a mio figlio e al piccolo in arrivo. Un pensiero va anche a tutti i tifosi della ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laespugna il “Barbera”.Pomeriggio di festa per lache, questo pomeriggio, conquista una vittoria storica contro ildecisa dalla rete di, che firma il blitz campano al “ Barbera”. Un match analizzato nella consueta conferenza stampa dall'attaccante della compagine di Torre Annunziata, Luca, soffermatosi sulla querelle in campo avvenuta con il compagno di squadra Di.“Non è successo nulla. Francesco (Di, ndr) ha cercato solo di spronarmi perché mi vuole bene ed infatti è arrivato il risultato. Siamo molto contenti ed il nostro viaggio di ritorno dalla Sicilia sarà sicuramente allegro. Dedico questo gol alla mia famiglia, a mia moglie, a mio figlio e al piccolo in arrivo. Un pensiero va anche a tutti i tifosi della ...

