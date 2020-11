Isola dei Famosi 2021 | svelati i nomi dei papabili concorrenti | ecco chi sono

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 25 novembre 2020) L’deisi appresta a svolgere i preparativi in vista della nuova edizione che dovrebbe debuttare, su Canale 5, in prima serata nei primi mesi del. Un ritorno molto atteso, che si preannuncia già da ora ricchissimo di novità. Al timone della trasmissione, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe arrivare Ilary Blasi (che in passato ha condotto tre edizioni del Grande Fratello Vip). Lady Totti andrebbe a sostituire Alessia Marcuzzi, impegnata in altri progetti televisivi.deideiAll’inizio della nuova edizione, che dovrebbe partire a marzo, mancano ancora diversi mesi ma già da qualche settimanainiziati a ...