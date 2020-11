Il Consiglio Comunale a De Magistris | “Chiediamo una giornata di lutto e lo stadio intitolato a Maradona”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ildi Napoli, con una lettera a firma del presidente Gaetano Simeone, ha chiesto al sindaco Luigi Dedi proclamare ilcittadino e di intitolare loSan Paolo a Diego Armando Maradona. La morte di Diego Maradona ha profondamento colpito tutta la cittadinanza per quello che ha rappresentato e per il riscatto che ha contribuito a dare alla città di Napoli in ambito sportivo. Chiedo pertanto che venga proclamata unadicittadino ed al contempo che il miticodi Fuorigrotta che lo ha visto protagonista di innumerevoli successi, sia dedicato al suo nome. L'articolo ilNapolista.

