Guardiola | “Siamo qualificati e va bene così | potevamo fare più gol”

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato a BT Sport, dopo la gara contro l'Olympiacos: "Abbiamo giocato davvero bene, in tutti i reparti. Siamo qualificati e possiamo concentrarci su altre competizioni. Mi sarebbe piaciuto vincere con più gol, ma va bene così, un giorno lo faremo e saremo ancora più soddisfatti".

