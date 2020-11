Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto fa una rivelazione scioccante (Di mercoledì 25 novembre 2020) La vincitrice della quarta edizione del GfVip, ospite del salotto di Ogni Mattina con Adriana Volpe, ha svelato un momento difficile del suo passato. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 25 novembre 2020) La vincitrice della quarta edizione del GfVip, ospite del salotto di Ogni Mattina con Adriana Volpe, ha svelato un momento difficile del suo passato.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - aronscigarette : RT @impfede4: quando la casa del grande fratello si trasforma in un concerto di Gaia Gozzi #GFVIP - massimo23372690 : @GrandeFratello Un anno di grande fratello (VIP DI COSA) che trasmissione assurda senza parlare del conduttore che… -