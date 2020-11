Entra in ospedale per un intervento alla spalla e non esce più (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un uomo di 87 anni, originario di Martellago, è morto in ospedale. Era stato ricoverato per operarsi alla spalla, ma ben presto è stato contagiato dal Covid. Questo gli è stato fatale. Un autentico dramma causato dal Covid in maniera del tutto improvvisa. Un uomo di 87 anni è morto sul suo letto dell’ospedale dell’Angelo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un uomo di 87 anni, originario di Martellago, è morto in. Era stato ricoverato per operarsisp, ma ben presto è stato contagiato dal Covid. Questo gli è stato fatale. Un autentico dramma causato dal Covid in maniera del tutto improvvisa. Un uomo di 87 anni è morto sul suo letto dell’dell’Angelo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Entra ospedale Covid, entra in ospedale per un incidente e viene contagiato: muore Piero Filotico, pubblicitario, scrittore e filantropo Il Messaggero Morti per legionella, sotto sequestro due padiglioni del Policlinico di Bari

La rete ospedaliera anti Covid della Puglia rischia di ritrovarsi indebolita: ieri i carabinieri del Nas hanno sequestrato, con facoltà d'uso, due interi padiglioni del Policlinico di ...

Otto operatori sanitari dell'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia positivi al coronavirus

La positività è stata riscontrata in seguito al primo caso di un'infermiera trovata positiva e in servizio nello stesso ospedale ...

