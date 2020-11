Bonera: “Abbiamo voglia di imporci ovunque. E’ il dna di questo club” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo la vittoria al San Paolo contro il Napoli, il Milan è atteso dall’impegno di Europa League contro il Lille. In conferenza stampa ha parlato Daniele Bonera, che sostituisce Pioli in panchina. “Dentro di noi ormai c’è una grande voglia di imporci ovunque. È il dna di questo club e vogliamo continuare su questa strada. L’importante è sentirsi forti. La nostra mentalità è consolidata. Sappiamo ciò che ci ha portati in alto e sappiamo cosa dobbiamo fare per restarci”. Sulla vittoria con il Napoli: “Sicuramente vincere aiuta e fa bene al morale di tutti. Affrontiamo una grande squadra che ci ha messi in difficoltà: noi nella partita d’andata abbiamo fatto degli errori tecnici e di riposizionamento che domani dobbiamo evitare”. Sulle partite ogni tre giorni: “Giocare ogni tre ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo la vittoria al San Paolo contro il Napoli, il Milan è atteso dall’impegno di Europa League contro il Lille. In conferenza stampa ha parlato Daniele, che sostituisce Pioli in panchina. “Dentro di noi ormai c’è una grandedi. È il dna diclub emo continuare su questa strada. L’importante è sentirsi forti. La nostra mentalità è consolidata. Sappiamo ciò che ci ha portati in alto e sappiamo cosa dobbiamo fare per restarci”. Sulla vittoria con il Napoli: “Sicuramente vincere aiuta e fa bene al morale di tutti. Affrontiamo una grande squadra che ci ha messi in difficoltà: noi nella partita d’andata abbiamo fatto degli errori tecnici e di riposizionamento che domani dobbiamo evitare”. Sulle partite ogni tre giorni: “Giocare ogni tre ...

