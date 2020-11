Avellino | furti ai supermercati | 4 persone bloccate da un carabiniere fuori servizio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Furto aggravato in concorso: è questo il reato di cui dovranno rispondere un uomo e tre donne (tutti di origini romene e residenti a Napoli, di età compresa tra i 17 e i 32 anni), bloccati e denunciati dai Carabinieri della Compagnia di. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri nel capoluogo irpino. Un, libero dal, nota uno strano movimento poco lontano da un supermercato: non esita quindi ad allertare la Centrale Operativa che subito invia una pattuglia presso l’esercizio commerciale. Uno dei malfattori, vistosi scoperto, abbandona l’auto con a bordo una complice e scappa via, prontamente rincorso dal militare. Ma quel maldestro tentativo di fuga è andato ad infrangersi contro il dispositivo tesogli dai Carabinieri: questi infatti, con ...