A 11 anni subì le angherie della polizia | a 14 Honestie muore di Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Si chiamavaHodges, aveva 14, ed è morta per-19 all’ospedale pediatrico di Grand Rapids, in Michigan. Il suo nome era già tristemente noto alle cronache americane: trefa, quando aveva solo 11, è stata ammanettata durante un’operazione di, suscitando un’ondata di indignazione per il comportamento degli agenti nei confronti di una bambina afroamericana chiaramente innocente e disarmata. A ricordare la sua storia e dare notizia del decesso, oggi, è il New York Times, che riporta le parolenonnaragazzina. ?È con il cuore estremamente pesante che devo dirvi che la mia bella, sfacciata, intelligente e amorevole nipote è andata via per stare con Gesù”, ha scritto Alisa Niemeyer, la nonna di ...