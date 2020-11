USA | Trump batte in ritirata | via libera a transizione poteri

Leggi su quifinanza

(Di martedì 24 novembre 2020) Nell’anno che passerà alla storia come quello della pandemia che ha stravolto il mondo, anche le elezioni americane si sono ritagliate un posto d’onore in quanto ad eventi a dir poco “bizzarri” con il Presidente Donaldletteralmente incollato alla poltrona della Casa Bianca. Ma a distanza di tre settimane dall’Election Day del 3 novembre, inizia a cedere. La responsabile della General Services Administration (Gsa) Emily Murphy ha riconosciuto formalmente Joe Biden come l’apparente vincitore delle presidenziali, aprendo dunque la strada al processo dideicheteneva bloccato con i suoi ricorsi contro presunti brogli elettorali. La mossa è arrivata dopo che la commissione elettorale del Michigan ha certificato l’esito elettorale contestato da, e in scia al pressing ...