“The Post” su Rai Movie: inno “femminista” e antitrumpiano con Meryl Streep e Tom Hanks (Di martedì 24 novembre 2020) Interpretato da due mostri sacri del cinema americano come Meryl Streep e Tom Hanks, The Post – stasera su Rai Movie alle 21.10 – non è soltanto l’ennesima (straordinaria) incursione di Spielberg nei meandri della Costituzione americana. Girato nel 2017, in pieno delirio trumpiano, il film è infatti soprattutto un omaggio a una delle figure femminili più straordinarie della storia recente, non solo dell’editoria americana: Katharine Graham. Simbolo dell’emancipazione femminile dell’editoria degli anni ’70, schiacciata da decenni di strapotere maschile (non che dopo sarebbe andata meglio). Lo stile di Meryl Streep ... Leggi su iodonna (Di martedì 24 novembre 2020) Interpretato da due mostri sacri del cinema americano comee Tom, The Post – stasera su Raialle 21.10 – non è soltanto l’ennesima (straordinaria) incursione di Spielberg nei meandri della Costituzione americana. Girato nel 2017, in pieno delirio trumpiano, il film è infatti soprattutto un omaggio a una delle figure femminili più straordinarie della storia recente, non solo dell’editoria americana: Katharine Graham. Simbolo dell’emancipazione femminile dell’editoria degli anni ’70, schiacciata da decenni di strapotere maschile (non che dopo sarebbe andata meglio). Lo stile di...

team_world : Ieri sera è stato trasmesso il terzo episodio della miniserie di Gucci: tra i protagonisti anche il nostro… - PazzoPerDomani : Cinema e giornalismo: stasera “The Post” (2017) su @RaiMovie alle ore 21.15 - DBenedectus : Le parole dell'ex difensore nerazzurro alla vigilia di Inter-Real The post Inter-Real del 1998, Galante: “Ecco cosa… - loserpantsss : Stasera, visto che non ci facciamo mancare nulla, in tv, su Rai Movie, c'è anche #ThePost con la somma Meryl Streep. - _PuntoZip_ : Stasera in TV: In prima serata su Rai Movie (canale 24) il film di Steven Spielberg “The Post” – Con le straordinar… -

Ultime Notizie dalla rete : “The Post” Auto No Problem annuncia l'Outlet del NLT: il portale per noleggio con occasioni imperdibili, attivo dal 2021 Fortune Italia