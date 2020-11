fattoquotidiano : Azzolina: “Non si possono avere le strade affollate e le scuole chiuse”. Il governo pronto alla riapertura graduale… - ricpuglisi : Le responsabilità del governo sulla chiusura delle scuole sono GRAVISSIME. - elenabonetti : Oggi, interpellata dall’agenzia @LaPresse_news, ho tenuto a ribadire la mia personale posizione e quella di… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Azzolina convoca i sindaci delle città metropolitane: “Fare squadra per tornare in classe” - IsaInghirami : RT @EroeSemantico: #AgoraRai di nuovo le stesse chiacchiere e gli stessi proclami sulla riapertura delle scuole: critiche infondate alla DA… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Torino, gli studenti manifestano studiando davanti alla scuola: "Vogliamo rientrare in sicurezza" Manifestare in zona rossa è cosa nuova per tutti, quindi non deve stupire una certa creatività. Autori ...Casteddu Online - P.I. IT03410570927 Testata registrata presso il tribunale di Cagliari n. 5/12. Hosting Amazon Web Services, gestito da Monrif Net Srl Via Mattei, 106, 40138 Bolo ...