Rapporto Eures: 91 donne uccise in Italia nel 2020. Conte: “Qualcosa migliora ma il percorso è ancora lungo” (Di martedì 24 novembre 2020) E’ stato pubblicato il nuovo Rapporto Eures sul femminicidio in Italia: 91 le donne uccise nel 2020 nel nostro Paese. ROMA – 91 le donne uccise nel 2020 in Italia. A dirlo è il nuovo Rapporto Eures sul femminicidio. Un numero in calo rispetto al 2019 quando il dato era di 99. Un calo strettamente legato alle vittime di criminalità comune (3 casi contri i 14 dell’anno precedente). Restano stabili gli altri numeri riguardanti i femminicidi familiari (85 a 81) e quelli di coppia (intorno a 56 unità). Aumentano, invece, gli omicidi nel Contesto di vicinato (da 0 a 14). Conte: “Qualcosa migliora. La strada è ... Leggi su newsmondo (Di martedì 24 novembre 2020) E’ stato pubblicato il nuovosul femminicidio in: 91 lenelnel nostro Paese. ROMA – 91 lenelin. A dirlo è il nuovosul femminicidio. Un numero in calo rispetto al 2019 quando il dato era di 99. Un calo strettamente legato alle vittime di criminalità comune (3 casi contri i 14 dell’anno precedente). Restano stabili gli altri numeri riguardanti i femminicidi familiari (85 a 81) e quelli di coppia (intorno a 56 unità). Aumentano, invece, gli omicidi nelsto di vicinato (da 0 a 14).. La strada è ...

Agenzia_Ansa : 'Qualcosa migliora, ma strada è ancora lunga', così il premier @GiuseppeConteIT in un messaggio per la presentazio… - jerriemix27 : RT @salsadinsonnia: secondo il rapporto dell'Eures, nei primi dieci mesi del 2020 in Italia è stata uccisa una donna ogni tre giorni, con u… - solvskinn : RT @salsadinsonnia: secondo il rapporto dell'Eures, nei primi dieci mesi del 2020 in Italia è stata uccisa una donna ogni tre giorni, con u… - FonteUfficiale : I dati del rapporto Eures sul femminicidio in Italia - Vipdeldivano : RT @salsadinsonnia: secondo il rapporto dell'Eures, nei primi dieci mesi del 2020 in Italia è stata uccisa una donna ogni tre giorni, con u… -