Questo grafico dell’Oms non dimostra che tutte le forme di influenza sono state registrate come casi di Covid-19 (Di martedì 24 novembre 2020) Martedì 24 novembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 23 novembre 2020 da Oltre.tv – sito annoverato tra i «siti che hanno pubblicato informazioni false o fuorvianti sul coronavirus» da NewsGuard –, dal titolo “influenza stagionale, grafico OMS dimostra la “truffa”: «È una follia»”. L’articolo oggetto della nostra verifica contiene un grafico realizzato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che mostra il «numero di campioni» positivi ai vari ceppi di influenza tra la quarantunesima settimana del 2019 e la quarantesima del 2020 nell’emisfero nord del mondo. Nel grafico si può notare una decrescita del numero di casi di influenza ... Leggi su facta.news (Di martedì 24 novembre 2020) Martedì 24 novembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 23 novembre 2020 da Oltre.tv – sito annoverato tra i «siti che hanno pubblicato informazioni false o fuorvianti sul coronavirus» da NewsGuard –, dal titolo “stagionale,OMSla “truffa”: «È una follia»”. L’articolo oggetto della nostra verifica contiene unrealizzato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che mostra il «numero di campioni» positivi ai vari ceppi ditra la quarantunesima settimana del 2019 e la quarantesima del 2020 nell’emisfero nord del mondo. Nelsi può notare una decrescita del numero didi...

borghi_claudio : @KellerZoe @ilmessaggeroit Acci... chissà dove sono in questo grafico i 66 morti in un giorno settimana scorsa. Ah… - BRENNO2360 : @Brasviz1 Scusa è possibile vedere questo grafico con i morti/100K abitanti, così vediamo l'Italia com'è messa. - RiccSbezziOCT : @EnricoLetta Invece di pensare a @realDonaldTrump coda mi dice di questo grafico grazie attendo - thewaterflea : RT @lupecchioli: L'istruzione a distanza, oltre a problemi di relazione e isolamento, crea ancor più disuguaglianza fra ricchi e poveri, co… - Luca28352598 : @ChrisHart_imfg @Cartabellotta @Treccani Giusto grazie per la correzione??. Quando si parla di esponenziale e si pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo grafico Come diventare grafico pubblicitario Nord Milano 24 Recensione vivo Y20s: lo Snapdragon 460 offre più di quel che immaginate

vivo Y20s: leggi la recensione completa di GizChina.it con opinioni su prezzo, fotocamera, hardware, software e alternative.

La lotta contro la violenza sulle donne passa dentro gli occhi e il cuore dei nostri giovani

Fano (PU) – Gli occhi dei giovani sono sempre i più profondi e riescono a cogliere le sfumature più nascoste. Per questo motivo il progetto grafico realizzato dai ragazzi della 4B di Grafica e Comunic ...

vivo Y20s: leggi la recensione completa di GizChina.it con opinioni su prezzo, fotocamera, hardware, software e alternative.Fano (PU) – Gli occhi dei giovani sono sempre i più profondi e riescono a cogliere le sfumature più nascoste. Per questo motivo il progetto grafico realizzato dai ragazzi della 4B di Grafica e Comunic ...