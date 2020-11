Mattino: contro il Rijeka Elmas al posto di Insigne, in attacco Petagna (Di martedì 24 novembre 2020) A Rino Gattuso proprio non è andato giù l’atteggiamento del Napoli contro il Milan, al San Paolo. Il tecnico ha affrontato la squadra nel post partita, nello spogliatoio e, di nuovo, ieri a Castel Volturno. Giovedì il Napoli incontrerà il Rijeka, in Europa League e Gattuso immagina un massiccio turnover per dare una scossa alla squadra. Il Mattino scrive: “La gara con il Riejka sarà l’occasione per un massiccio turnover, costi quel che costi. Spazio a Petagna, Zielinski (giocherà trequartista molto probabilmente), Elmas (al posto di Insigne) e così via dicendo. E potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto di Ghoulam, perché è difficile poter ipotizzare per Mario Rui l’impiego per tre partite di seguito”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 novembre 2020) A Rino Gattuso proprio non è andato giù l’atteggiamento del Napoliil Milan, al San Paolo. Il tecnico ha affrontato la squadra nel post partita, nello spogliatoio e, di nuovo, ieri a Castel Volturno. Giovedì il Napoli incontrerà il, in Europa League e Gattuso immagina un massiccio turnover per dare una scossa alla squadra. Ilscrive: “La gara con il Riejka sarà l’occasione per un massiccio turnover, costi quel che costi. Spazio a, Zielinski (giocherà trequartista molto probabilmente),(aldi) e così via dicendo. E potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto di Ghoulam, perché è difficile poter ipotizzare per Mario Rui l’impiego per tre partite di seguito”. L'articolo ilNapolista.

napolista : Mattino: contro il #Rijeka #Elmas al posto di #Insigne, in attacco #Petagna La gara di Europa League sarà l’occasio… - promiseyoulouis : essere lì con lui in quel momento, ricostruirmi da capo e rimettere insieme i pezzi in quel modo, allora andava ben… - NotizieFrance : Oggi Il Mattino ha dedicato una pagina alla nostra denuncia contro il cantiere e gli interminabili lavori a Piazza… - lookatsada : dovevate esserci oggi nella mia classe a vedere il mio drama contro un mio compagno che urlava alle 9 del mattino - V_Mannello : RT @RadioItaliaIRIB: Podcast del mattino di lunedì 23 novembre :1-#Iran, la visita di #Pompeo in regione è per il tradimento di alcuni lead… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino contro Mattino: contro il Rijeka Elmas al posto di Insigne, in attacco Petagna - ilNapolista ilnapolista Mattino: contro il Rijeka Elmas al posto di Insigne, in attacco Petagna

Ghoulam potrebbe esordire dal primo minuto A Rino Gattuso proprio non è andato giù l’atteggiamento del Napoli contro il Milan ... massiccio turnover per dare una scossa alla squadra. Il Mattino scrive ...

Covid, Vincenzina muore a 54 anni: ha preso la sua ultima battaglia

Trend in salita nel teramano: otto i morti e 303 nuovi positivi. Tra i deceduti anche donna di Giulianova , 54 anni. Vincenzina Cargini, mamma di due figli che da anni lottava ...

Ghoulam potrebbe esordire dal primo minuto A Rino Gattuso proprio non è andato giù l’atteggiamento del Napoli contro il Milan ... massiccio turnover per dare una scossa alla squadra. Il Mattino scrive ...Trend in salita nel teramano: otto i morti e 303 nuovi positivi. Tra i deceduti anche donna di Giulianova , 54 anni. Vincenzina Cargini, mamma di due figli che da anni lottava ...