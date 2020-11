Lombardia | Consiglio approva risoluzioni al Def regionale e al Recovery Fund 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) (Adnkronos) - Un impegno preciso è quindi rivolto alla giuntaperché prosegua l'azione intrapresa per l'istituzione di Zone Economiche Speciali nelle quali introdurre, con speciale attenzione alle aree di confine, criteri speciali di semplificazione normativa e burocratica a servizio degli enti locali e delle imprese, cercando di favorire l'insediamento di nuove attività produttive. Ilhato inoltre all'unanimità anche un'altra risoluzione che contiene alcuni contributi per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nell'ambito del, il Fondo europeo appositamente istituito per fronteggiare la pandemia. Sono sei gli ambiti tematici individuati su cui vengono inoltrate richieste e sollecitazioni precise al Governo ...