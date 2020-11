Lo stupratore non paga la vittima? Il risarcimento spetta allo Stato. La decisione della Cassazione (Di martedì 24 novembre 2020) Lo stupratore non paga la vittima? Il risarcimento spetta allo Stato . Lo ha stabilito la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento in favore di ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) Lononla? Il. Lo ha stabilito la Terza Sezione civileCorte di, che ha riconosciuto il diritto alin favore di ...

matzam98 : @LaComparessa Non giustifico lo stupratore. La colpa dello stupratore è sua e solamente sua. Detto questo, è possib… - hrstyles_ : Stiamo parlando di una ragazza che alla festa è stata allontanata dai suoi amici, è stata presa di forza ed è stata… - cinzia78 : @vfeltri Ma... Chi frequenta uno stupratore??? E poi non si lamenti se viene attaccato pur pensando di avere ragione. - Castruccio64 : RT @vfeltri: Quando vengo attaccato con livore dagli sciocchi sono molto contento. Significa che ho ragione. Lo stupratore è sempre un deli… - rcarangelo : RT @MediasetTgcom24: Stupratore non indennizza vittima, Cassazione: 'Paghi lo Stato' #cassazione -

Lo stupratore non paga la vittima? Il risarcimento spetta allo Stato. Lo ha stabilito la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento in ...

