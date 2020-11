Liverpool, Klopp: “La squadra è come un’orchestra e Firmino suona per noi 12 strumenti” (Di martedì 24 novembre 2020) L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp , in vista del match del quarto turno della fase a gironi di Champions League contro l'Atalanta, ha condiviso la sua opinione sull'attaccante Roberto Firmino . “Una squadra di calcio può essere paragonata a un'orchestra: persone diverse suonano strumenti diversi. Alcuni sono più rumorosi di altri, ma tutti sono importanti per il ritmo. Firmino suona 12 strumenti nella nostra orchestra. È molto importante mantenere il nostro ritmo. Possiamo giocare bene senza di lui, ma voglio assolutamente che sia in campo ”. Poi Klopp parla dell'Atalanta rivela che teme: "L'Atalanta è un'ottima squadra, ha un modo di giocare particolare e dovremo fare molta attenzione. Mi aspetto delle difficoltà. Vincendo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 24 novembre 2020) L'allenatore delJurgen, in vista del match del quarto turno della fase a gironi di Champions League contro l'Atalanta, ha condiviso la sua opinione sull'attaccante Roberto. “Unadi calcio può essere paragonata a un'orchestra: persone diverseno strumenti diversi. Alcuni sono più rumorosi di altri, ma tutti sono importanti per il ritmo.12 strumenti nella nostra orchestra. È molto importante mantenere il nostro ritmo. Possiamo giocare bene senza di lui, ma voglio assolutamente che sia in campo ”. Poiparla dell'Atalanta rivela che teme: "L'Atalanta è un'ottima, ha un modo di giocare particolare e dovremo fare molta attenzione. Mi aspetto delle difficoltà. Vincendo ...

AtalantaBCFeed : Liverpool-Atalanta, Klopp: 'Salah è negativo, gioca' #ForzaAtalanta #ABC1907 - Sport_Mediaset : #Liverpool, #Klopp vuole il pass per gli ottavi: '#Atalanta una minaccia'. Il tecnico dei Reds alla vigilia della s… - ItaSportPress : Liverpool, Klopp: 'La squadra è come un'orchestra e Firmino suona per noi 12 strumenti' - - sportli26181512 : Klopp: 'Salah è negativo, gioca. Sottovalutare l'Atalanta? L'errore peggiore': Klopp: 'Salah è negativo, gioca. Sot… - GuilleTano5 : #Klopp: #Salah è negativo, gioca. Sottovalutare l'Atalanta? L'errore peggiore!. -