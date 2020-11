Legionella al Policlinico di Bari | due padiglioni sequestrati e 5 indagati

(Di martedì 24 novembre 2020) BARI – Il gip del tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, ha disposto il sequestro – con facoltà d’uso – di due padiglioni del Policlinico, il Chini e Asclepios dove quattro degenti, tra il 2018 e il 2020, sono morti a causa di una infezione da legionella che provoca un forma acuta di polmonite. La procura barese che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri del Nas, ha iniziato a indagare dopo i decessi di alcuni pazienti. Secondo l’accusa non sarebbero state attuate le misure necessarie a prevenire la diffusione del batterio. Gli indagati sono cinque e rispondono a vario titolo di omissione d’atti d’ufficio e morte come conseguenza di altro reato. Si tratta del direttore generale Giovanni Migliore, del direttore sanitario Matilde Carlucci, del direttore amministrativo Tiziana Di Matteo, del vice direttore sanitario Giuseppe Calabrese e del capo dell’area tecnica, Claudio Forte.

