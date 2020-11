Il rinnovo di Dybala non arriva, Paratici prova a fare chiarezza (Di martedì 24 novembre 2020) Il rinnovo di Dybala è uno degli argomenti maggiormente discussi in casa Juventus, Paratici ha provato a fare chiarezza. Quello di Paulo Dybala è un avvio di stagione stagnante, uno di quelli che di sicuro non scaldano gli entusiasmi dei tifosi della Juventus. Per l’attaccante argentino, infatti, i numeri sono impietosi e lasciano trasparire uno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 24 novembre 2020) Ildiè uno degli argomenti maggiormente discussi in casa Juventus,hato a. Quello di Pauloè un avvio di stagione stagnante, uno di quelli che di sicuro non scaldano gli entusiasmi dei tifosi della Juventus. Per l’attaccante argentino, infatti, i numeri sono impietosi e lasciano trasparire uno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

