Il programma Rai non andrà più in onda: la conduttrice scoppia in lacrime (Di martedì 24 novembre 2020) Il programma Rai non andrà più in onda: si chiude una pagina importante della televisione Italiana durata 20 anni Lunedì 23 Novembre si è chiuso il sipario dello storico programma di Rai 2. Stracult Live Show è un programma che ha appassionato per 20 anni gli amanti del cinema e della settima arte. Ideato e condotto da Marco Giusti, accompagnato da Andrea Delogu e Fabrizio Biggio. La radiotelevisione italiana ha motivato l’interruzione di Stracult menzionando l’abbattimento dei costi in un periodo di emergenza sanitaria. Scelta che fa discutere, considerando i costi del programma. Lo stesso Giusti ha dimostrato il suo dissenso per questa cancellazione. Stracult Live Show da sinistra Fabrizio Biggio, Andrea Delogu e Marco GiustiE’ proprio nel corso dell’ultima ... Leggi su altranotizia (Di martedì 24 novembre 2020) IlRai nonpiù in: si chiude una pagina importante della televisione Italiana durata 20 anni Lunedì 23 Novembre si è chiuso il sipario dello storicodi Rai 2. Stracult Live Show è unche ha appassionato per 20 anni gli amanti del cinema e della settima arte. Ideato e condotto da Marco Giusti, accompagnato da Andrea Delogu e Fabrizio Biggio. La radiotelevisione italiana ha motivato l’interruzione di Stracult menzionando l’abbattimento dei costi in un periodo di emergenza sanitaria. Scelta che fa discutere, considerando i costi del. Lo stesso Giusti ha dimostrato il suo dissenso per questa cancellazione. Stracult Live Show da sinistra Fabrizio Biggio, Andrea Delogu e Marco GiustiE’ proprio nel corso dell’ultima ...

fabriggio : Una delle cose che ho amato di più del fare un programma come Stracult era entrare nelle teche rai, trovare delle p… - fattoquotidiano : NICOLA MORRA OSCURATO DALLA RAI Roberto Fico attacca viale Mazzini per aver “censurato” la partecipazione di Nicol… - fattoquotidiano : La ‘censura’ di Nicola Morra dal programma Titolo V di Rai 3 diventa un caso politico. Leggete cosa sta accadendo - IlPetrolier3 : @indiavolati Aiuto no lui fa ha un programma su rai 2, una pezza di Lundini, ma è ironico non fa il serio hahahhaha… - CorriereUmbria : Cartabianca, stasera in tv 24 novembre: ospiti e anticipazioni del programma di Bianca Berlinguer su Rai 3… -

Ultime Notizie dalla rete : programma Rai Vite in fuga e gli altri programmi di stasera in TV 23 novembre Tv Fanpage Stefano D’Orazio, in arrivo una serata speciale: quando andrà in onda in tv

È in arrivo una serata speciale per omaggiare Stefano D'Orazio, ex batterista dei Pooh: ecco quando andrà in onda in tv ...

Mara Venier, confessione ‘a sorpresa’: tutta la verità su Domenica In

Mara Venier, nel corso di un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto una confessione 'a sorpresa' su Domenica In ...

È in arrivo una serata speciale per omaggiare Stefano D'Orazio, ex batterista dei Pooh: ecco quando andrà in onda in tv ...Mara Venier, nel corso di un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto una confessione 'a sorpresa' su Domenica In ...