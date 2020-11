Il consigliere che scrive «per salvare i vecchietti si rovinano i giovani» sarà di nuovo invitato dalla D’Urso? (Di martedì 24 novembre 2020) Nel corso della prima ondata, il premio per Niccolò Fraschini per le sue frasi di dubbio gusto sui napoletani era stato l’invito a Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso che assicura un ampio spazio di visibilità. Era stato anche il periodo in cui il giovane consigliere comunale di Pavia aveva detto che i romeni hanno i bambini nelle fogne e che i francesi non usano il bidet. Ora, probabilmente, visto che il primo tentativo è andato in porto, potrebbe senz’altro fare il bis in seguito a un altro commento che lo stesso consigliere comunale ha scritto su Facebook. LEGGI ANCHE > Che dice Giorgia Meloni del sedere di Priamo Bocchi su Zoom? Niccolò Fraschini e la sua frase sui vecchietti «Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani – ha scritto il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 24 novembre 2020) Nel corso della prima ondata, il premio per Niccolò Fraschini per le sue frasi di dubbio gusto sui napoletani era stato l’invito a Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbarache assicura un ampio spazio di visibilità. Era stato anche il periodo in cui il giovanecomunale di Pavia aveva detto che i romeni hanno i bambini nelle fogne e che i francesi non usano il bidet. Ora, probabilmente, visto che il primo tentativo è andato in porto, potrebbe senz’altro fare il bis in seguito a un altro commento che lo stessocomunale ha scritto su Facebook. LEGGI ANCHE > Che dice Giorgia Meloni del sedere di Priamo Bocchi su Zoom? Niccolò Fraschini e la sua frase sui«Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani – ha scritto il ...

