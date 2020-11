Firenze: anziana borseggiata fuori dalla Posta. La polizia arresta un uomo e una donna (Di martedì 24 novembre 2020) Intorno alle ore 15.45 gli agenti impegnati in uno specifico servizio di contrasto ai reati predatori, hanno notato la coppia in fila fuori dall’Ufficio Postale di Piazza della Libertà, vedendo uno strano movimento: appena un’anziana è uscita dalle Poste i due hanno lasciato la coda per seguirla. Ma c'erano anche gli agenti Leggi su firenzepost (Di martedì 24 novembre 2020) Intorno alle ore 15.45 gli agenti impegnati in uno specifico servizio di contrasto ai reati predatori, hanno notato la coppia in filadall’Ufficiole di Piazza della Libertà, vedendo uno strano movimento: appena un’è uscita dalle Poste i due hanno lasciato la coda per seguirla. Ma c'erano anche gli agenti

