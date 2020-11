Ex Ilva: Conte, 'a ore accordo con Mittal, rilancio stabilimento' (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Stiamo definendo in queste ore l'accordo con AncelorMittal sull'ex Ilva di Taranto per completare un progetto fondato su un forte partenariato pubblico-privato" e "rilanciare l'ex stabilimento Ilva in una spiccata direzione di transizione energetica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento, alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L'economia e la società del Mezzogiorno'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Stiamo definendo in queste ore l'con Ancelorsull'exdi Taranto per completare un progetto fondato su un forte partenariato pubblico-privato" e "rilanciare l'exin una spiccata direzione di transizione energetica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppeintervenendo in videocollegamento, alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L'economia e la società del Mezzogiorno'.

Trmtv : Conte: “a ore definiamo con Mittal accordo per ex Ilva” - HuffPostItalia : Conte: 'In queste ore stiamo definendo l'accordo con Mittal sull'ex Ilva' - queequeg1901 : 853 morti e Conte parla di Ilva come se fosse il presidente del consiglio. Incredibile...senza parole...meritiamo l… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Stiamo definendo l'accordo con #Mittal per completare il progetto di investimento per l'Ex #Ilva di Taranto', con un accord… - LaGazzettaWeb : Conte: «A ore definiamo l'accordo con Mittal per l'ex Ilva» -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva Conte Ex Ilva: Conte, stiamo definendo in questi giorni accordo con ArcelorMittal (RCO) Il Sole 24 ORE Ex Ilva: Conte, 'a ore accordo con Mittal, rilancio stabilimento'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Stiamo definendo in queste ore l'accordo con AncelorMittal sull'ex Ilva di Taranto per completare un progetto ... Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Conte: «A ore definiamo l'accordo con Mittal per l'ex Ilva»

TARANTO - «In queste ore stiamo definendo l'accordo con Arcelor Mittal per completare il progetto di investimento per l’Ex Ilva di Taranto», con un accordo di «partenariato pubblico privato» e un «pia ...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Stiamo definendo in queste ore l'accordo con AncelorMittal sull'ex Ilva di Taranto per completare un progetto ... Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...TARANTO - «In queste ore stiamo definendo l'accordo con Arcelor Mittal per completare il progetto di investimento per l’Ex Ilva di Taranto», con un accordo di «partenariato pubblico privato» e un «pia ...