Colpa d’Alfredo retroscena dopo 40 anni | «Vasco perse Daniela | ma scrisse un capolavoro»

Su "Leggo" l'intervista ad Andrea Giacobazzi, colui che ha ispirato la hit "Colpa d'Alfredo". Anche lui fa parte della combriccola del Blasco ed è un grande amico del rocker di Zocca. Perché Colpa d'Alfredo e non di Andrea? Presto detto: «Vasco ha sempre detto che suonava meglio Alfredo, per tutti a Zocca io sono diventato Alfredo…», ha esordito Giacobazzi, che ha svelato retroscena clamoroso su uno dei brani più noti del cantante emiliano. Il 27 novembre nella collana "R PLAY Edition 40th" uscirà la nuova edizione di "Colpa d'Alfredo", il terzo disco di Vasco Rossi pubblicato originariamente nell'aprile 1980. Ad accompagnare un corto inedito realizzato per la canzone "Anima fragile", una clip d'animazione diretta dal regista Arturo ...

