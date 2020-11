Chiusura delle piste da sci a Natale, Conte lavora ad un’intesa europea (Di martedì 24 novembre 2020) No alla riapertura degli impianti sciistici a Natale, il premier Giuseppe Conte lavora ad un’intesa europea. Nonostante il pressing delle Regioni e delle associazioni di categoria, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sembra intenzionato a confermare la Chiusura degli impianti sciistici anche in vista delle vacanze di Natale, periodo d’oro per l’economia della montagna. MontagnaLe Regioni in pressing sul governo per la riapertura degli impianti sciistici I Presidenti delle Regioni italiane hanno messo a punto la bozza di un protocollo con le regole da seguire per la riapertura in sicurezza delle piste da sci agli amatori. “Le Regioni ... Leggi su newsmondo (Di martedì 24 novembre 2020) No alla riapertura degli impianti sciistici a, il premier Giuseppead. Nonostante il pressingRegioni eassociazioni di categoria, il Presidente del Consiglio Giuseppesembra intenzionato a confermare ladegli impianti sciistici anche in vistavacanze di, periodo d’oro per l’economia della montagna. MontagnaLe Regioni in pressing sul governo per la riapertura degli impianti sciistici I PresidentiRegioni italiane hanno messo a punto la bozza di un protocollo con le regole da seguire per la riapertura in sicurezzada sci agli amatori. “Le Regioni ...

