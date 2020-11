Anche Snapchat 'copia' i video brevi di TikTok e paga 1 milione di dollari i suoi utenti (Di martedì 24 novembre 2020) La funzione si chiama Spotlight: il social statunitense permetterà di inserire brevi video di massimo 60 secondi, rigorosamente in verticale. I più virali riceveranno premi in denaro Leggi su today (Di martedì 24 novembre 2020) La funzione si chiama Spotlight: il social statunitense permetterà di inseriredi massimo 60 secondi, rigorosamente in verticale. I più virali riceveranno premi in denaro

