VIDEO | L’ad agli studenti: “Siate curiosi e inventerete il futuro” (Di lunedì 23 novembre 2020) BOLOGNA – “Tra qualche anno qualcuno di voi inventerà qualcosa di sensazionale che non esiste ancora”. È il messaggio di Stefano Scutigliani, amministratore delegato di Metalcastello, agli studenti e alle studentesse che hanno seguito in diretta, sul canale Youtube della ‘Dire’, l’evento di venerdì scorso nell’iniziativa “Saranno virtuosi-La cultura tecnica che non ti aspetti“, alla sua seconda edizione. L’evento è promosso dalla stessa azienda metalmeccanica Metalcastello di Castel di Casio e dall’agenzia ‘Dire’ all’interno del Festival della cultura tecnica organizzato dalla Città metropolitana di Bologna. Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) BOLOGNA – “Tra qualche anno qualcuno di voi inventerà qualcosa di sensazionale che non esiste ancora”. È il messaggio di Stefano Scutigliani, amministratore delegato di Metalcastello, agli studenti e alle studentesse che hanno seguito in diretta, sul canale Youtube della ‘Dire’, l’evento di venerdì scorso nell’iniziativa “Saranno virtuosi-La cultura tecnica che non ti aspetti“, alla sua seconda edizione. L’evento è promosso dalla stessa azienda metalmeccanica Metalcastello di Castel di Casio e dall’agenzia ‘Dire’ all’interno del Festival della cultura tecnica organizzato dalla Città metropolitana di Bologna.

