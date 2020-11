Tania Cagnotto e l’impegno per sensibilizzare sulla prevenzione della meningite

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 23 novembre 2020) Considerato il fatto che “prevenire è meglio che curare”, l’ex campionessa di tuffi Tania Cagnotto, 35 anni, ha dedicato diversi post su Instagram al suo ultimo progetto, cento per cento solidale e molto importante. Qualche giorno fa, infatti, Tania ha raccontato ai suoi follower della collaborazione con M-Team: «siamo una squadra che si batte per dare una corretta informazione sulla meningite nei bambini e per promuovere l’importanza della prevenzione unita a uno stile di vita sano che include una corretta alimentazione e una buona attivita? fisica. Sei di nostri?», ha scritto l’atleta altoatesina, mamma della piccola Maya e attualmente incinta del suo secondo bebé. In un altro post, la Cagnotto aggiunge: «Sapevi che la meningite è causata anche dal meningococco B, uno dei batteri più pericolosi di tutti gli agenti patogeni che la provocano? Se non la tratti entro 24-48 ore, potrebbe essere fatale per il tuo bambino. Ecco perché è importante proteggerlo fin da ora, prima che tutto ciò accada. La prevenzione, in questo, gioca un ruolo essenziale. Non dimenticarlo». Il progetto al quale ha deciso di prestare il volto, M-Team, nasce dall’iniziativa di un gruppo di mamme, unite per sensibilizzare e informare sul delicato tema della meningite per la salute dei più piccoli. Abbiamo contattato Tania, per farci raccontare del progetto M-Team, ma non solo.